Bestiario de la era de la piedra

Las cuevas de la serranía evidencian una presencia rica y milenaria que, sin embargo, habría quedado sepultada si no se hubiera dado la dosis justa de casualidad y erudición que precede a menudo a los descubrimientos. En el caso de Ardales, con un desencadenante aún más caprichoso: el terremoto de Alhama, que removió la tierra hasta dejar a la vista la entrada al agujero. Aunque conocido desde 1821, mucho antes que La Pileta, el yacimiento tuvo un largo periodo de desorientación académica. A mediados de siglo sería, incluso, adquirido por Trinidad Grund, que lo adecentó con unas escaleras y comenzó a explotarlo a nivel turístico. Grupos de aristócratas y viajeros paseaban por la cueva, pero sin apenas captar otra cosa que lo que les sugería lo que tenían enfrente y las explicaciones triviales de los guías. Hasta que en 1912, el científico Miguel Such llamó la atención de su colega Breuil. De nuevo, la implicación del religioso sería reveladora. Y con la misma contundencia que en La Pileta: Ardales no era sólo una cavidad extensa de amaneradas formas puntiagudas, sino también un punto clave para entender la prehistoria. Con pinturas todavía más antiguas, de hace 38.000 años. Y un osario que acredita la función del paraje como depósito puntual de cadáveres.

La huella dejada por el hallazgo de ambas cuevas en el panorama internacional se entiende mejor si se tiene en cuenta las sombras que se cernían sobre el estudio del Paleolítico. La Pileta y Ardales sirvieron para despejar importantes incógnitas nacionales como la existencia de colonias prehistóricas en el sur de la Península, que entonces se creía improbable. Y también para esclarecer puntos que entonces formaban parte a nivel global de un atropellado debate. Cantalejo explica que en esas fechas, la comunidad científica dudaba, incluso, de que en ese tiempo remoto hubiera un ser vivo en la tierra parecido al hombre. El foco de Málaga, como le llaman a la zona en las universidades extranjeros, dio la razón a Breuil, a Theilard de Chardin. Y, además, con un argumentario gráfico que, junto a la información proporcionada por la tecnología, deja cada vez más claro los intereses de estos primeros habitantes, el sentido de sus pinturas, probablemente relacionado con finalidades pedagógicas. «En las excavaciones hemos encontrado huesos de los mismos animales que aparecen en las paredes. Es lógico pensar que el arte, más que religioso, fuese funcional, un reflejo social y económico», indica Cantalejo.

A finales de los años treinta, justo al final de la Guerra Civil, Henri Breuil aprovechó sus contactos en la Iglesia para salvar de la represión a Miguel Such, que se exilió, aunque sin que su familia pudiera acompañarle. Fue el agradecimiento personal por el contacto y por haberle mostrado la cueva. La deuda no es sólo con él, sino con Obermaier, con Verner, con Bullón, con el propio Breuil. Artífices románticos de un conocimiento hasta entonces inhumado, de un tesoro en penumbra, hecho pacientemente de dibujos, de huesos, de respuestas.