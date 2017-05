Entre la elegancia de Suecia y la sensibilidad de Portugal

May

8 May

Comienza la semana eurovisiva . Todo está listo para la 1ª Semifinal donde actuaran los siguientes artistas:

01 Suecia Robin Bengtsson I Can’t Go On



Suecia vuelve a ser favorita, un año más, con un tema fresco, elegante y actual con una medida y refinada puesta en escena. En su conjunto, de lo mejor de esta edición. Un número Uno musical

02 Georgia Tamara Gachechiladze Keep The Faith

Previsible balada con un incensario alarde vocal. El video oficial de “Mantener la paz” hacía alusiones a la invasión de Georgia por Rusia que han desaparecido en los ensayos y puesta en escena final

03 Australia Isaiah Don’t Come Easy

Australia en su 3ª participación a concurso trae a un joven indígena de Moama ,un pequeño pueblo cercano a Melburne. Suave balada de sonido actual y fuerza y con una de los mejores apuestas escénicas

04 Albania Lindita World

Estridente balada con la que Lindita desafina en directo

05 Bélgica Blanche City Lights

Otra favorita. Tema disco de sonido electrónico. La excesiva frialdad de Blanche puede perjudicarle en el resultado final

06 Montenegro Slavko Kalezić Space

Cantante y actor del Teatro Nacional de su país. Slavko bailará con su trenza. Tema disco en una de las actuaciones más provocativas de la noche

07 Finlandia Norma John Blackbird

Dúo de Pop independiente con una balada de suave sonido nórdico que ha ido subiendo hasta convertirse en una de las favorita. Muy bien interpretada y de gélida ambientación

08 Azerbaijan Dihaj Skeletons

Otra balada a medio tiempo con sonido electrónico que desluce una exagerada escenografía final

09 Portugal Salvador Sobral Amar Pelos Dois

Portugal es la joya de este Festival por la sensibilidad del tema y de su intérprete. Los violines y piano que preceden a la voz de Salvador, nos envuelve en una romántica atmósfera. Luisa Sobral, autora del tema y hermana del cantante, lo ha sustituido en los ensayos por su delicada salud. Sonará en la hermosa lengua del país vecino.

10 Grecia Demy This is Love

Convencional tema disco , positivo y alegre pero poco original

11 Polonia Kasia Moś Flashlight

Balada predecible para una cantante de gran formación musical clásica

12 Moldavia Sunstroke Project Hey Mamma

El violín y el saxofón son protagonistas de este pachanguero tema con una hortera puesta en escena , al menos en los ensayos, con novias cantando a sus ramos

13 Islandia Svala Paper

Artista de gran fama en su pais e incluso con éxitos en Estados Unidos donde fichó por EMI. Tema pop dance electrónico

14 Republica Checa Martina Bárta My Turn

Cantante de Jazz que nos trae una de las baladas, de corte clásico ,más elegantes de esta edición con una voz potente y sensible. Demasiado simple la realización vista en los ensayos

15 Chipre Hovig Gravity

Tema dance compuesto por otro “fijo “ del Festival :Thomas G:son,autor de 13 canciones de Eurovisión , entre ellas Euphoria”y 80 para preselecciones

16 Armenia Artsvik Fly With Me

Potente balada con toques étnicos que va “in crescendo” pero que recuerda demasiado entradas de otros años

17 Eslovenia Omar Naber On My Way

Balada pop que parece salida de un musical algo desfasado

18 Letonia Triana Park Line

Y para terminar otro tema dance electrónico que no destaca precisamente por su originalidad