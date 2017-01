No levanto el ánimo. Qué tristeza ciudadana siento. Que le quede un suspiro a la Navidad, no me importa tanto, podré soportarlo, pero que nos arrebaten nuestras lucecitas bailongas maravillosas en un par de días, no sé si podremos soportarlo. ¿Y si ya no viene el turismo? ¡qué ruina para los bares! ¿Qué van a […]